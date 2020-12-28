Дмитрий Маликов решил завершить карьеру

https://static.news.ru/photo/f396f504-490e-11eb-a424-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Маликов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец Дмитрий Маликов задумался о завершении карьеры.

На YouTube-шоу «Личные связи» 50-летний артист заявил, что больше не хочет выступать на сцене. Музыкант назвал поп-музыку, по аналогии с поэзией, уделом молодых. Маликов добавил, что пришло время уступить место новому поколению в музыкальной индустрии.

Я нашёл своё счастье и в детях, и в инструментальной музыке. Сегодняшние двадцатилетние будут слушать своих сверстников, даже если эта музыка не нравится их родителям, — заявил артист.

По его словам, смена поколений в индустрии развлечений неизбежна и естественна.

В начале декабря Дмитрий Маликов рассказал, что с начала пандемии коронавируса его доход упал на 80%. Он отметил, что раньше за вечер с выступлением получал €15–20 тысяч, однако сейчас эта цифра стала гораздо меньше. Однако музыканту приходится соглашаться на скромные условия, чтобы платить зарплату своему коллективу.

Ранее Валерий Меладзе призвал бойкотировать новогодние «голубые огоньки». Он пояснил, что российские артисты из-за пандемии COVID-19 остались без новогодних концертов. При этом уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались и вовсе без средств к существованию. Меладзе считает, что если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних шоу им тоже не стоит. По мнению певца, тогда, может, «кто-то заметит», что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, у которых нет работы уже несколько месяцев, писал NEWS.ru.