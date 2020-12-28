«Ты неадекватный»: Дмитрий Маликов рассказал об отношениях с сыном

https://static.news.ru/photo/c8ab2500-4903-11eb-a786-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Маликов Фото: vk.com/malikovdmitriy

Российский певец и музыкант Дмитрий Маликов в ходе интервью рассказал о творческих планах, а также об отношениях со своим маленьким сыном.

По словам артиста, в ближайшие дни он планирует побыть наедине с собой, с семьёй и более плотно заняться творчеством. Так, на подходе новый фортепианный альбом и пара новых песен.

Появилась возможность проводить больше времени с маленьким сыном. Он мне сегодня заявляет: «Папа, ты что такой неадекватный?» Трёх лет ещё ему нет. Я говорю: «Да вроде адекватный». А он в ответ: «Нет, ты мне машинку ещё не привёз, ты неадекватный», — отметил Маликов в интервью, представленном на YouTube-канале Юрия Костина.

Артист также рассказал о знакомстве со своей женой Еленой. Всё произошло довольно оригинально: музыкант влюбился в девушку по фотографии и попросил своих друзей организовать с ней встречу. Судьбоносное знакомство состоялось во время съёмок концерта в «Лужниках».

В заключение интервью Маликов поздравил всех с наступающим Новым годом и призвал людей не терять оптимизм.

Ранее NEWS.ru писал, что Маликов рассказал, что с начала пандемии коронавируса его доход упал на 80%.

По словам артиста, раньше за вечер с выступлением он получал €15–20 тысяч, однако сейчас эта цифра стала гораздо меньше.