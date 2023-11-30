Дмитрий Маликов рассказал о похваставшимся своим весом Киркорове Дмитрий Маликов: Киркоров похвастался, что худее меня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Маликов

Российский певец Дмитрий Маликов за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» рассказал, что между ним и королем российской поп-музыки Филиппом Киркоровым идет соревнование в стройности. По его словам, в настоящий момент бывший муж Аллы Пугачевой худее него.

Артисту никогда не мешает сбросить пару-тройку килограммов, потому что телевизор, как вы знаете, он увеличивает вес. Сейчас Филипп [Киркоров] меня встретил за кулисами, говорит: «Дима, я, между прочим худее, чем ты». Да, говорю, согласен, Филя, молодец. Мы соревнуемся, — сказал Маликов.

Он добавил, что на самом деле по теме веса они с Киркоровым шутят и друг друга подкалывают.

Ранее Дмитрий Маликов заявил, что больше всего любит подарки от поклонников, сделанные своими руками. Ему нравятся тортики с его фигуркой, картины, например, вышитые бисером, подушки «с хорошими фотографиями всей моей семьи», варенья и соленья. Маликов отметил, что любит и ценит все, сделанное от души.

До этого Филипп Киркоров за кулисами церемонии «Золотой граммофон» заявил, что встречать Новый год будет в кругу семьи. Он вспомнил слова Аллы Пугачевой о том, что денег должно быть столько, чтобы не чувствовать себя униженным. По словам артиста, у него есть такое количество денег, чтобы отказаться от работы в новогодние праздники.