Дмитрий Маликов рассказал, какие подарки любит Дмитрий Маликов: мне нравятся тортики с моей фигуркой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Маликов

Российский певец Дмитрий Маликов в преддверии Нового года заявил, что больше всего любит подарки отпоклонников, сделанные своими руками. Нравятся, тортики с моей фигуркой, уточнил исполнитель.

По его словам, из подарков ему также нравятся картины, например, вышитые бисером.

Подушки. У меня есть подушки с хорошими фотографиями всей моей семьи, разные. Тортики с моей фигуркой. Варенья, соленья. Все, что сделано своими руками, все, что сделано от души, я люблю и ценю, — пояснил певец.

Маликов подчеркнул, что дорогие подарки хранит дома, для остальных есть студия. На вопрос о том, каких подарков он ожидает на Новый год, исполнитель ответил, что в семье сам является Дедом Морозом.

Дед Мороз в нашей семье — это я. ДМ — Дмитрий Маликов — Дед Мороз. Я надеюсь, что меня новогодними подарками порадует, в первую очередь, моя семья и мои поклонники тоже. Они всегда мне что-придумывают, — сказал исполнитель.

Ранее сообщалось,что в Дубае стартовал масштабный музыкальный фестиваль Best Music Fest, организованный «Русской Медиагруппой» совместно с BIM Group. В первый день для гостей фестиваля выступили Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Любовь Успенская, Татьяна Плаксина, Ханна и Bahh Tee&Turken. Как отметил Дмитрий Маликов, Best Music Fest — это лучший фестиваль, который собрал весь цвет российской поп-музыки.