Хрусталёв рассказал о диагнозе и причинах своей госпитализации

https://static.news.ru/photo/d4f7e112-274e-11eb-a983-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хрусталёв Фото: dmitry_khrustalev/instagram.com

Выписанный из больницы в городе Сестрорецке Ленинградской области шоумен Дмитрий Хрусталёв 15 ноября рассказал на странице в социальной сети о причинах своей госпитализации и назвал диагноз, который ему поставили врачи. В настоящий момент соведущий программы «Вечерний Ургант» находится в Репино у своей мамы.

Как выяснилось, Хрусталёв оказался в реанимации больницы № 40 в городе Сестрорецке Курортного района Петербурга. Этот стационар принимает больных коронавирусом. Артист, до того как оказался в реанимации, на здоровье не жаловался и чувствовал себя хорошо. Состояние юмориста, когда он попал к врачам, заставило их ввести шоумена в искусственную кому.

Позднее сообщалось, что тест на коронавирус юморист получил отрицательный. В настоящий момент его состояние нормализовалось, он чувствует себя хорошо.

Хрусталёв рассказал, что почувствовал себя плохо в такси, когда ехал в Репино из Санкт-Петербурга. По словам шоумена, в машине он потерял сознание, а очнулся уже в больнице. Юморист выразил благодарность водителю, не оставившему его в беде.

Предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента, — написал артист в Instagram.

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Как писал NEWS.ru, близкая подруга госпитализированного телеведущего Дмитрия Хрусталёва юмористка Елена Борщёва сообщила, что комик регулярно сдавал анализы на коронавирус. Артистка обескуражена новостями о состоянии Хрусталёва, так как, по её словам, у него не было проблем со здоровьем.