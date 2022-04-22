«Для меня нет границ»: Галкин объяснился перед российским зрителем

Максим Галкин вышел на связь с поклонниками из Кесарии в Израиле. В своём микроблоге артист объяснил, почему решился на внезапный отъезд и признался в любви к российскому зрителю.

Шоумен записал видеообращение, в котором заявил. что всегда относился с большой любовью и благодарностью к своему зрителю в любом городе мира.

Огромное количество городов всегда с удовольствием принимали меня, и приходили наши зрители, которые понимают русский язык и готовы слушать юмор на русском языке, — сказал артист.

Что касается его отъезда с семьёй из России, то объясняется это не каким-то «побегом» или тем более «предательством», а элементарными финансовыми трудностями, которые возникли у артиста после объявления спецоперации.

24 февраля я был в Москве. Не в Израиле. В течение двух последующих дней у меня сорвались все рекламные контракты, которые на тот момент должны были пролонгироваться до конца года. Я потерял рекламные деньги, раз. Второе — я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России отменили мои концерты, — объяснил Галкин.

В итоге, оставшись без концертов и рекламных съёмок, юморист решил уехать в Израиль отдохнуть и заодно подзаработать, давая концерты. Что касается выбора страны, пояснил артист, его очень многое связывает с этой землёй — взять хотя бы то, что в Израиле его родители лечились от онкологии и местные врачи продлили им жизнь.

Но не это главное, отмечает Галкин. Главное, что он по-прежнему с трепетом относиться к своему российскому зрителю и жаждет снова выступать перед соотечественниками.

И я до сих пор готов выступать перед любимым российским зрителем, как выступал всю жизнь и в маленьких городах, и в больших, независимо от того гонорара, который мне платили. Я всегда это ценил и ценю. Есть зрители, которым я буду верен всегда, где бы они ни жили. Для меня нет границ — есть зритель, зал, сцена, — завершил своё выступление артист.

Ранее израильские СМИ сообщили, что Алле Пугачёвой и её супругу Максиму Галкину предложили стать ведущими местного реалити-шоу «Русский Ниндзя». Это экстремальная программа, которая включает прохождение участниками полосы препятствий.