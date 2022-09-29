«Для Бори это избавление»: Лолита о смерти Бориса Моисеева Певица Лолита Милявская заявила, что для Бориса Моисеева смерть стала избавлением

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Лолита Милявская и Борис Моисеев

Певица Лолита Милявская заявила, что смерть стала для артиста Бориса Моисеева избавлением, так как для такого человека было невыносимым не работать и не быть востребованным, сообщает KP.RU. По ее словам, эта ситуация — еще одно напоминание, что профессия артиста «адская».

Для Бори это избавление. <...> Для него не работать и быть невостребованным — беда: уход в тот мир для него большое избавление. А для нас еще одно напоминание, что наша профессия адская. Сто раз подумайте, прежде чем отдавать детей в эту профессию, — сказала певица.

Лолита выразила особенную признательность директору Моисеева Сергею Гороху, который ухаживал за артистом до его смерти и сделал многое, чтобы он вернулся на сцену после первого инсульта. Также она рассказала, что до болезни проводила с Моисеевым много времени, так как они дружили.

Певец Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Тело исполнителя обнаружил арт-директор Сергей Горох. По его словам, он пришел проведать артиста в квартиру на Краснопролетарской улице и застал Моисеева без сознания, после чего вызвал скорую помощь. Но врачам оставалось только констатировать смерть.

Позже стало известно, что причиной смерти певца стал третий по счету инсульт. Сообщалось, что Моисеев умер «брошенный всеми», он вел затворнический образ жизни, за ним ухаживала няня. Окна в его квартире в Москве почти все время были задернуты шторами.