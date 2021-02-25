Дизайнер Пугачёвой рассказал, какой на самом деле размер одежды у певицы

https://static.news.ru/photo/4e9300b8-77dd-11eb-b728-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дизайнер Аллы Пугачёвой Игорь Гуляев рассказал, какой размер одежды сейчас носит певица. По его словам, это размер 44-46, певица невероятно стройна для своего возраста.

Гуляев уже приготовил для артистки весеннюю коллекцию одежды. Он заявил, что счастлив творить для такой великой женщины. Однако, считает стилист, Примадонна и сама прекрасно знает, чего хочет. И если бы она не посвятила себя музыке, то могла бы стать превосходным модельером, приводит слова Гуляева KP.RU.

Алла Борисовна невероятно стройна. И мне кажется, ей обязательно надо подчёркивать свою фигуру. Она всегда была эффектной женщиной, но сейчас выглядит просто потрясающе. У неё красивые ноги, тонкая талия — это нужно показывать, — рассказал дизайнер звезды.

Гуляев добавил, что при желании Пугачёва могла бы «утянуться» до размера XL, но ей это совершенно не нужно. Примадонна на сегодняшний день выглядит превосходно.

Алла Пугачёва практически не появляется на светских раутах, она завершила и музыкальную карьеру. Увидеть артистку на людях практически невозможно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алла Пугачёва опубликовала видео, где она занимается музыкой с сыном Гарри. Вместе с мальчиком певица импровизирует в четыре руки.