«Дискотека 90-х»: критик оценил воссоединение группы «Тату» Критик Бабичев: «Тату» после воссоединения могут «скатиться» до формата «дискотеки 90-х»

Фото: Филипп Мануилов/РИА Новости

Выступление группы «Тату»

Лена Катина и Юлия Волкова выступят с репертуаром группы «Тату» на концерте в Минске, воссоединение легендарного музыкального коллектива может вызвать ажиотаж среди россиян, однако если певицы не будут писать новых песен, то их творческая деятельность может «скатиться» до формата «дискотеки 90-х», заявил музыкальный критик Сергей Бабичев. Он подчеркнул в разговоре с изданием «Слово и Дело», что любое воссоединение должно подкрепляться новым материалом.

Если сейчас группа «Тату» соберется вместе для одного или двух концертов и будет работать на старом репертуаре, наверное, для первого раза интерес будет достаточно неплохой. Я даже могу предположить, что это будет аншлаг. Но дальше они просто скатятся в какое-то ностальгическое шоу а-ля «дискотека 90-х», превратят в трибьют-шоу на самих себя — вряд ли это будет кому-то интересно в долгой перспективе, — заявил Бабичев.

Он напомнил, что у Юлии Волковой были серьезные проблемы со здоровьем: ей диагностировали злокачественную опухоль щитовидной железы первой стадии. Во время операции медики задели голосовой нерв, поэтому, предположил Бабичев, шансы услышать живое пение вокалисток стремятся к нулю. Однако, отметил критик, солистки «Тату» могут исполнить часть трека под фонограмму, а определенные эпизоды петь вживую.

Ранее стало известно, что группа «Тату» решила воссоединиться и уже готовится к своему первому концерту в Минске. Как рассказала концертный директор коллектива Катерина Дорош, о предстоящем выступлении Юлии Волковой и Елены Катиной есть вся информация.