Директор звезды «Ищейки» рассказал о её конфликте с полицией

https://static.news.ru/photo/9ad9f9ac-90ea-11ea-9623-fa163e074e61_660.jpg Анна Банщикова Фото: Maria_Remizova/ twitter.com/Global Look Press

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова пребывает в шоке от общения с полицейскими в Геленджике. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что актриса грубо нарушила режим самоизоляции, гуляла по городу с дочкой и не реагировала на требования вернуться домой.

Происшествие прокомментировал директор Банщиковой Ян Трунцев. По его словам, полицейские вели себя просто неадекватно. На самом деле актриса с ребёнком шла из продуктового магазина, дочь попросила попить и обе присели на скамеечку.

В этот момент к ней подошли люди в форме, которые были в нетрезвом и неадекватном состоянии, — рассказывает Трунцев.

Полицейские даже не удосужились показать удостоверения, а стали хамить и угрожать звезде. И это при том, что Банщикова тоже играет в сериале сотрудника полиции. Она явно не ожидала такого отношения к себе со стороны «коллег».

Ранее NEWS.ru сообщал, что изначально на сериал «Ищейка» ставок никто не делал, а в итоге первый же сезон стал одним из лидеров показа. Секрет успеха раскрыли быстро: Геленджик в качестве съёмочной площадки, бойкие диалоги и соскучившаяся по главным ролям Анна Банщикова.