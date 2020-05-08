Директор звезды «Ищейки» рассказал о её конфликте с полицией

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова пребывает в шоке от общения с полицейскими в Геленджике. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что актриса грубо нарушила режим самоизоляции, гуляла по городу с дочкой и не реагировала на требования вернуться домой.
Происшествие прокомментировал директор Банщиковой Ян Трунцев. По его словам, полицейские вели себя просто неадекватно. На самом деле актриса с ребёнком шла из продуктового магазина, дочь попросила попить и обе присели на скамеечку.
В этот момент к ней подошли люди в форме, которые были в нетрезвом и неадекватном состоянии, — рассказывает Трунцев.
Полицейские даже не удосужились показать удостоверения, а стали хамить и угрожать звезде. И это при том, что Банщикова тоже играет в сериале сотрудника полиции. Она явно не ожидала такого отношения к себе со стороны «коллег».
Ранее NEWS.ru сообщал, что изначально на сериал «Ищейка» ставок никто не делал, а в итоге первый же сезон стал одним из лидеров показа. Секрет успеха раскрыли быстро: Геленджик в качестве съёмочной площадки, бойкие диалоги и соскучившаяся по главным ролям Анна Банщикова.