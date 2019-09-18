https://static.news.ru/photo/41f6abe0-da48-11e9-8348-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова сообщила близким друзьям артистки, что она вышла из комы и пошла на поправку.

Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причём шансы немаленькие, — рассказала « МК » подруга Заворотнюк.

По словам друзей, врачи делают благоприятные прогнозы, а вся семья продолжает молиться за актрису.

Слухи об ухудшении здоровья актрисы подтвердились 13 сентября, когда стало известно, что звезду доставили в реанимацию одной из столичных клиник с отёком мозга. Вечером 14 сентября её муж Пётр Чернышёв и мать экстренно приехали к ней в больницу. 15 сентября пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В тот же день она впала в глубокую кому, писал News.ru.