Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова сообщила близким друзьям артистки, что она вышла из комы и пошла на поправку.
Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причём шансы немаленькие, — рассказала «
МК» подруга Заворотнюк.
По словам друзей, врачи делают благоприятные прогнозы, а вся семья продолжает молиться за актрису.
Слухи об ухудшении здоровья актрисы подтвердились 13 сентября, когда стало известно, что звезду доставили в реанимацию одной из столичных клиник с отёком мозга. Вечером 14 сентября её муж Пётр Чернышёв и мать экстренно приехали к ней в больницу. 15 сентября пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В тот же день она впала в глубокую кому, писал News.ru.