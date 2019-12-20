https://static.news.ru/photo/caa4018e-24c8-11ea-bace-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Попова ответила на слухи в Сети по поводу заблокированных счетов мужа артистки и якобы сбора средств на лечение звезды российского кино. По её словам, подобные заявления — «бред».

А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? — цитирует представителя Заворотнюк телеканал «360».

Накануне в Интернете появилась информация о том, что фигуристу и хореографу Петру Чернышёву, по предварительной информации, заморозили счета в одном из банков России. Инициатива принадлежит налоговой службе Санкт-Петербурга, где зарегистрированы компании спортсмена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мать Анастасии Заворотнюк Валентина Борисовна оказалась в должниках за неоплату ЖКУ. Она задолжала за квартиру на улице Улофа Пальме в Москве.

Информация об этом размещена на сайте судебных приставов в банке данных должников. Должна мать Заворотнюк чуть больше 45 тысяч рублей. Решение о взыскании мировой суд Замоскворецкого района принял в июне прошлого года. Исполнительное производство возбуждено в мае этого года.

Площадь квартиры составляет 194,6 квадратных метра, она находится в доме с переменной этажностью, расположенном рядом с «Мосфильмом». В доме от 9 до 12 этажей, он стоит в прекрасном месте на тихой зелёной улице у парка-заказника «Долина реки Сетунь» и Мосфильмовского пруда.