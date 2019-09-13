https://static.news.ru/photo/e312f228-d61e-11e9-a8ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов прокомментировал информацию о госпитализации звезды сериала «Моя прекрасная няня». По его словам, он пока не может дать развёрнутое интервью по этому поводу, поскольку ждёт сигнала от самой артистки..

Я не могу реагировать на все звонки. Журналисты мне обрывают телефон. Настя должна прислать мне СМС. После этого я сообщу о ее состоянии. Может, корреспонденты придумали, что она в реанимации, а может, и нет, — загадочно ответил он на вопрос издания Teleprogramma.pro .

Он отметил, что сейчас не может связаться с артисткой, поскольку она выключила телефон.

Ранее News.ru писал, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое. Согласно сообщениям СМИ, у актрисы начался отёк мозга на фоне тяжёлой болезни — ей поставили такой же диагноз, что и певице Жанне Фриске четыре года назад.