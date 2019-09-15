https://static.news.ru/photo/f2ae7254-d7bb-11e9-b9ff-fa163e074e61_660.jpg Стас Христов Фото: staskhristov/instagram.com

Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что не может сообщить никакой информации о состоянии здоровья актрисы, поскольку ему запретили говорить на эту тему.

Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии, — заявил он в беседе с РБК .

Слухи об ухудшении здоровья актрисы подтвердились 13 сентября, когда стало известно, что звезду доставили в реанимацию одной из столичных клиник с отёком мозга. Вечером 14 сентября её муж Пётр Чернышёв и мать экстренно приехали к ней в больницу. 15 сентября пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В тот же день она впала в глубокую кому.

Ранее News.ru писал, что семья Заворотнюк отказалась принимать какую-либо помощь со стороны друзей. В окружении артистки заявили, что родственники предпочли молиться.