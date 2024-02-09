Директор Влада Бумаги ответила на слухи о налоговых долгах блогера Директор Влада Бумаги: данные о долгах блогера перед налоговой являются ложью

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Влад А4 Бумага

Данные о крупном долге блогера Влада Бумаги перед Федеральной налоговой службой является ложью, заявила его директор. По ее словам, которые приводит Super.ru, ютубер регулярно оплачивает налоги. Только за прошлый год он заплатил больше 200 млн налогов, добавила она. Кроме того, блогер живет в Москве и никуда не переезжал.

Влад не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность. У него нет и никогда не было никаких задолженностей, — отметила директор.

Белорусский блогер Влад Бумага — один из самых популярных у русскоязычной подростковой аудитории. На его блог в YouТube подписаны почти 50 млн пользователей. Основной контент Бумаги — это ролики с забавными челленджами.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские приставы разыскивают 27-летнего белорусского YouTube-блогера. По данным канала, на уехавшем в Дубай блогере висят четыре неоплаченных дорожных штрафа и долг перед налоговой почти на 300 тысяч рублей.