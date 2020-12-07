Директор Угольникова пожаловался на молчание врачей о его состоянии

https://static.news.ru/photo/81e6ddd4-390f-11eb-b40f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Директор шоумена Игоря Угольникова Павел Смирнов рассказал, что госпитализированный накануне с двусторонним воспалением лёгких и диагнозом COVID-19 артист чувствует себя лучше, но врачи не отвечают на вопросы о его здоровье.

Смирнов подтвердил, что 57-летний Угольников был госпитализирован с коронавирусом. По словам директора артиста, шоумен находится не в реанимации и, судя по всему, его состояние не вызывает опасений. Смирнов добавил, что разговаривал с Угольниковым и полагает, что тот «идёт на поправку».

Вместе с тем он посетовал на отсутствие какой-либо информации о здоровье артиста от врачей. Они не говорят о том, когда Угольников может быть выписан, и отказываются от любых комментариев.

Вы же знаете ситуацию, врачи ничего не говорят и не отвечают на вопросы, — сказал он порталу Teleprogramma.

Как сообщал NEWS.ru, артист и шоумен Игорь Угольников был госпитализирован 7 декабря. КТ показала у него двустороннюю пневмонию. Тест на коронавирус дал положительный результат. При этом первые симптомы COVID-19 у артиста появились ещё 23 ноября и нарастали с каждым днём. Наиболее серьёзными из них стали высокая температура и сухой кашель.