Директор Театра Вахтангова высказался о влиянии кризиса на новые назначения Кирилл Крок заявил, что без кризиса при назначениях в театрах не обошлось

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кирилл Крок

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок подтвердил корреспонденту NEWS.ru, что без кризиса кадров не обошлось при новых назначениях. Так заслуженный деятель искусств РФ прокомментировал недавние перестановки в Москве на полях премии «Хрустальный Турандот». Директор театра также признался, что не хотел бы развития тренда на укрепление театров.

Решение принято, люди приступили к работе. Надо коллегам пожелать успехов, — подчеркнул Крок, говоря о назначениях.

Также он прокомментировал тренд на укрепление театров в связи с назначением Владимира Машкова новым директором театра «Современник». Также худруком Московского академического театра сатиры ранее назначили Евгения Герасимова, а Театра Романа Виктюка — Константина Богомолова. При этом все трое сохранят свои прежние должности в своих театрах.

Крок отметил, что не хотел бы развития такого тренда. Однако в сегодняшней ситуации, добавил он, какие-то назначения имеют место быть.

Конечно, как без этого, — добавил Крок, говоря о кризисе кадров.

Ранее российская актриса и телеведущая Яна Поплавская осудила директора Вахтанговского театра за намерение провести вечер памяти литовского режиссера Римаса Туминаса. По ее словам, Кирилл Крок прикрывается «заинтересованными людьми со всеми мировыми соглашениями».