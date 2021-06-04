Директор Шатунова ответил Вайкуле на слова о «дебильных» «Белых розах»

https://static.news.ru/photo/a56db744-c52a-11eb-821d-96000091f725_660.jpg Фото: Tatiana Morozova/Tatiana Morozova/Russian

Директор певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов в разговоре с порталом «Газета.Ru» ответил латвийской исполнительнице Лайме Вайкуле, назвавшей хит «Ласкового мая» «Белые розы» музыкой «для дебилов».

Мы не даём комментарии о тех артистах, которые поют в ресторанах. Она (Вайкуле. — NEWS.ru), наверно, просто устала петь эту песню («Белые розы». — NEWS.ru) на заказ. Смешно, просто смешно. Как можно комментировать певицу, которая с ресторана работает? Кто она такая, чтобы о ней писать и говорить? Она же в кабаке работает, пускай дальше там и работает, — добавил Кудряшов.

Накануне Вайкуле резко негативно высказалась о песнях поп-группы «Ласковый май». По её словам, творчество коллектива — это музыка «для дебилов».

67-летняя певица стала гостьей очередного выпуска передачи Максима Галкина. Она оценила актуальное творчество молодых коллег, композиции которых постоянно попадают в чарты и становятся популярными в социальных сетях. Вайкуле не понравились хиты, предложенные юмористом. Знаменитый трек из TikTok «Мальчик на „девятке“» она назвала слишком инфантильным и сравнила с фекалиями. Она провела параллель с творчеством «Ласкового мая».

Ранее российская исполнительница Анастасия Сланевская, известная как Слава, рассказала на YouTube-шоу «ДаДа-НетНет», что ей не нравятся музыканты Тимати и Егор Крид. По словам знаменитости, оба мужчины не являются достойными кандидатами на роль жениха, хотя и приняли участие в проекте «Холостяк». Звезда также оценила возможности певцов в постели.