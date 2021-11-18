Директор Серова рассказал о скорой выписке певца из больницы

Народного артиста России певца Александра Серова завтра,19 ноября, должны выписать из больницы, заявил концертный директор известного исполнителя Александр Федорков, передаёт РИА Новости. Ранее планировалось, что его выпишут 10 или 11 ноября.

Завтра выписывают, — сообщил концертный директор певца, не уточнив, выздоровел ли Александр Серов окончательно.

Артист попал в больницу с 75-процентным поражением лёгких из-за коронавируса 9 октября. Сначала он лечился в клинике рядом с домом, однако после был переведён в реанимацию, где находился под кислородной маской.

На прошлой неделе певец сдал отрицательный тест на коронавирус. Тогда же стало известно, что музыкант уже вернулся к работе, правда, в телефонном формате. Дочь Серова Мишель сообщила, что он проходит интенсивное лечение. Она выразила уверенность в скором выздоровлении отца.

Александру Серову 67 лет. Он прославился благодаря таким хитам, как «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь», «Звездопад», «Как быть», «Мадонна» и другим. Он стал известен в 70-х годах прошлого века, выступая в составе ВИА «Поющие юнги». В 1983 году в Ялте состоялся его сольный дебют. В 80–90-е годы певец активно гастролировал и выпустил знаменитый альбом «Я плачу». Последний диск Серова был вышел в свет в 2020 году.