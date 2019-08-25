https://static.news.ru/photo/cd59f0ae-c727-11e9-9007-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: vk.com/s.rotaru

Концертный директор советской и украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров прокомментировал разговоры о том, что она лечится от онкологии.

Ранее один из пользователей соцсетей, назвавшись соседом певицы, сообщил, что она лечится в Крыму от онкологии и находится там на своей даче.

Никакого рака у Софии Михайловны нет. В Крым Ротару в этом году, к сожалению, вообще не приезжала, хотя у неё есть там дача и бизнес — семейный отель вилла «София», — рассказал Лавров.

По словам представителя артистки, она по-прежнему живёт в Киеве. При этом Лавров отметил, что на ряд процедур, не связанных с онкологией, Ротару ездит не в Крым, а в Германию. Именно там она проводит полное обследование и детокс-процедуры, пишет « Комсомольская правда ».

У меня все спрашивают: почему София Михайловна так молодо выглядит? Она раз в год ездит на север Италии в одну из престижных клиник на очистку организма, на детокс-терапию. Там она правильно питается и худеет. Врачи составляют индивидуальное меню, подбирают витамины, — объяснил Лавров.

Ранее News.ru писал, что Ротару, отказавшаяся выступать в России после ухудшения отношений между двумя странами, приняла решение возобновить концертную деятельность и приехать на международный музыкальный конкурс «Новая волна» в Сочи.