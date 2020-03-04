https://static.news.ru/photo/bc111b50-5e22-11ea-8d8c-fa163e074e61_660.jpg Арман Давлетяров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущей Лере Кудрявцевой грех жаловаться на замену на премии «МУЗ-ТВ». Тем более, ей не стоит никого упрекать. С таким заявлением по поводу слов телеведущей выступил директор премии Арман Давлетяров.

Он подчеркнул, что у организаторов церемонии нет долгосрочных контрактов с ведущими. Поэтому на премии они меняются каждый год. По словам Давлетярова, обида Кудрявцевой лично ему непонятна. Она и правда вела премию почти каждый год в последнее время, кроме одного, и это было связано с декретом. Однако в 2020 году организаторы решили сменить состав.

Кудрявцева, подчеркнул Давлетяров, всегда работала на церемонии на равных правах с другими артистами, которые тоже не получали личного уведомления о неучастии в шоу-программе.

Ей грех на что-то жаловаться, и уж тем более упрекать, ведь именно благодаря «МУЗ-ТВ» Лера стала «визитной карточкой» музыкального телевидения в России, — цитирует директора премии Super.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, Кудрявцева рассказала, что обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что они не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии «Муз-ТВ». Кудрявцева отметила, что узнала новость из СМИ и была поражена, что друзья скрыли эту перестановку от неё.