Директор «Пикника» раскрыл последствия для группы после теракта в «Крокусе» Директор «Пикника»: группа потеряла в теракте все инструменты и декорации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Рок-группа «Пикник» после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» потеряла инструменты, декорации и сценические костюмы, сообщил NEWS.ru директор музыкального коллектива Юрий Чернышевский. По его словам, музыканты утратили все, что годами собирали по кусочкам. При этом он подчеркнул, что потери коллектива меркнут на фоне унесенных человеческих жизней.

Величайшие потери и у группы, и у оркестра. <...> Кроме инструментов, у нас же там все были декорации наши, сценические костюмы, то есть вообще все, что группа собирала по каким-то кусочкам. Все это у нас было с собой, и теперь это утеряно, — сказал он.

Но, по словам Чернышевского, сейчас коллектив переживает не из-за утраченных инструментов, а из-за людей, чьи жизни оборвались в результате теракта. Он отметил, что музыканты каждый день читают информацию о жертвах трагедии.

Это удивительно светлые, творческие люди, у которых, естественно, были какие-то планы, все абсолютно интересные, биографии интересные, действительно какие-то истории, которые вот в один момент прекратились, — подчеркнул он.

При этом извинения народной артистки СССР Аллы Пугачевой перед исполнительницей Манижей после террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» Чернышевский комментировать отказался. Он подчеркнул, что не следит за чьими-то высказываниями и занят другими делами.