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Директор Морозова назвала враньём заявления студентки об изнасиловании

12:59, 20 апреля 2021
Фото: morozov_artist/instagram.com

Директор юмориста из «Кривого зеркала»  Александра Морозова Светлана заявила, что девушка, обвинившая артиста в изнасиловании, говорит неправду. По её словам, студентка просто хочет сорвать куш.

Девушка просто завралась и решила сорвать свой куш. Естественно, никакого изнасилования не было и быть не могло. С девушкой он этой встречался, но никаких сексуальных отношений насильственного характера у них не было, — пояснила она телеканалу «360».

Ранее сообщалось, что 22-летняя студентка Елизавета Ерёменко обвинила артиста «Кривого зеркала» Александра Морозова в сексуальном насилии. По её словам, артист не только надругался над ней, но и избил. Девушка утверждает, что произошло это во время совместного отдыха в одном из столичных отелей. При этом всё случившееся она якобы записала на скрытую камеру, о которой Морозов не знал.

Сам юморист все обвинения отрицает.

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