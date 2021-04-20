Директор Морозова назвала враньём заявления студентки об изнасиловании

Директор юмориста из «Кривого зеркала» Александра Морозова Светлана заявила, что девушка, обвинившая артиста в изнасиловании, говорит неправду. По её словам, студентка просто хочет сорвать куш.
Девушка просто завралась и решила сорвать свой куш. Естественно, никакого изнасилования не было и быть не могло. С девушкой он этой встречался, но никаких сексуальных отношений насильственного характера у них не было, — пояснила она телеканалу «360».
Ранее сообщалось, что 22-летняя студентка Елизавета Ерёменко обвинила артиста «Кривого зеркала» Александра Морозова в сексуальном насилии. По её словам, артист не только надругался над ней, но и избил. Девушка утверждает, что произошло это во время совместного отдыха в одном из столичных отелей. При этом всё случившееся она якобы записала на скрытую камеру, о которой Морозов не знал.