Директор Морозова назвала враньём заявления студентки об изнасиловании

Фото: morozov_artist/instagram.com

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, что снова вернулась к работе после перелома руки. На своей странице в Instagram она сообщила, что в студии убрали ступеньку, с которой она упала.

Первый эфир после перелома! Мне ночами снилось, как я лечу с подиума... Теперь ступеньку убрали, страх преодолела, работаем! — написала Стриженова. Телеведущая также опубликовала видео из студии, в котором она...