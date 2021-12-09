Директор Моргенштерна анонсировал возвращение рэпера в Россию

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев), вероятнее всего, вернётся в Москву в четверг, 9 декабря. Об этом заявил его концертный директор, передаёт РИА Новости. Ранее исполнитель и его супруга уехали из России после слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, что Моргенштерн «сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Последний раз чету видели в отеле Дубая.

Директора артиста спросили, может ли появившийся 9 декабря в фан-аккаунте рэпера трек «Домой» означать его возвращение, на что он ответил утвердительно.

Наверное, в четверг, — сказал представитель музыканта.

Ранее Моргенштерна и его жену Дилару заметили в роскошном отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае. Эту информацию подтвердили сотрудники отеля.

СМИ сообщили о бегстве рэпера из России после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».

СК РФ намерен провести очередную проверку музыки Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Специалисты ведомства проверят контент, созданный и размещённый в Сети с 2013 по 2021 год. Исполнителя уже штрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family.