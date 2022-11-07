Директор Моисеева рассказал, как Пугачева помогла с похоронами певца

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Директор умершего исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, что певица Алла Пугачева помогла с организацией похорон певца. В беседе с Prozvezd.info. он также поблагодарил за отклик продюсера Игоря Крутого, певиц Лолиту, Алсу и Надежду Бабкину.

После смерти Бориса возник вопрос с захоронением. Эту проблему помог решить Игорь Крутой. Игорь Яковлевич откликнулся по первому моему звонку и вопрос с захоронением был сразу решён. Мне помогала Алла Борисовна, Лолита, Алсу... Надежда Георгиевна Бабкина, у которой я сейчас работаю, поддерживает меня и не оставляет без внимания, — сказал Горох.

По его словам, Моисеев был всегда на связи с Пугачевой, а так постоянно помогала. По воспоминаниям Гороха, примадонна буквально «забивала до отказа» холодильник и раз в месяц передавала посылку с продуктами, в которой было «столько всего, что невозможно было съесть».

Продюсер добавил, что еще не пришел в себя после утраты. По его словам, артист научил его держаться, поскольку сам никогда не показывал, что ему плохо и тяжело. Горох, вспоминая об уходе Моисеева, говорит, что ничего не предвещало беды: мужчины каждый день расставались «на позитиве».

Я приходил и рассказывал ему какую — нибудь смешную историю, мы смеялись и расходились. Он до последнего был в сознании, сам себя обслуживал, был в курсе всех новостей. Новостные каналы в его квартире работали круглосуточно, — рассказал продюсер.

Моисеев ушел из жизни 27 сентября на 69-м году жизни. Тело исполнителя обнаружил Горох. По его словам, он пришел проведать артиста в квартиру на Краснопролетарской улице и застал Моисеева без сознания, после чего вызвал скорую помощь, но врачам оставалось только констатировать смерть.

2 октября артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Позже стало известно, что причиной смерти певца оказался третий по счету инсульт.