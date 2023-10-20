Директор «Машины времени» открестился от закрытой ФНС фирмы РБК: «Машина времени» не имеет отношения к фирме, закрытой налоговой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Музыкальная группа «Машина времени» никак не связана с юридическим лицом «Синтез Старз», которое закрыла Федеральная налоговая служба, рассказал РБК директор коллектива Сергей Старцев. Пресс-секретарь группы Антон Чернин также уточнил, что с музыкантами и юрлицом, с которым работает «Машина времени», все в «полном порядке».

То юридическое лицо, под которым мы работаем, в полном порядке, как и сама группа. Так что ждем всех на концертах, — подчеркнул Чернин.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Федеральная налоговая служба закрыла юридическое лицо «Синтез Старз», которое организовывало концертные туры «Машины времени». По данным канала, фирма существовала с 2019 года и была закрыта из-за множественных нарушений в документации, а также за долги в 266 тысяч рублей.

Известно, что фронтмен популярной группы Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в сентябре закрыл ИП, зарегистрированное в России еще в 2000 году. Также Макаревич вышел из состава учредителей «Джем-Клуба Андрея Макаревича».

Ранее музыканта подвергли критике за то, что он покинул Израиль, куда переехал в 2022 году. Макаревич отправился в европейский тур на фоне разгоревшейся конфронтации Израиля и движения ХАМАС. Военный корреспондент Андрей Руденко счел недостойным поступок лидера «Машины времени».