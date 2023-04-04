Директор МакSим раскрыл подробности конфликта с PR-менеджером певицы Директор МакSим обвинил PR-менеджера певицы в саботаже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МакSим

PR-менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Яна Богушевская предъявила обвинения организаторам гастрольного тура и заявила, что они пытаются мошенническим способом «нажиться» на исполнительнице, заявил NEWS.ru концертный директор артистки Павел Назаров. Он отметил, что не согласен со словами Богушевской и настаивает на публичном разбирательстве.

PR-менеджер артиста саботировала ситуацию в отношении репутации МакSим и ее концертного тура, предъявив обвинения всем организаторам и концертному директору, что они пытаются мошенническими способами нажиться на этой истории. Мы, в свою очередь, настаиваем на публичном разбирательстве, — сказал Назаров.

Директор добавил, что не общается с Богушевской. По его словам, PR-менеджер не имеет отношения к деловой составляющей всех текущих концертов.

Это человек, который просто в кавычках является PR-менеджером и не несет никакую юридическую и материальную ответственность за текущую деятельность артиста. Коллеги из разных городов сегодня сделают необходимые заявления относительно оскорблений и саботажа, которые они получали напрямую от нее вчера вечером на большом совещании, в котором она принимала непосредственное участие, — добавил Назаров.

Ранее концертный директор сообщил о переносе гастрольного тура МакSим из-за ее состояния. По словам Назарова, исполнительница всегда уважает мнение фанатов и надеется на их понимание. Назаров заявил, что команда МакSим делает все возможное, чтобы она выступала с максимальным комфортом.