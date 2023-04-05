Директор МакSим отреагировал на сообщения об увольнении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МакSим

Концертный директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Павел Назаров отреагировал на сообщения о своем увольнении. В беседе с NEWS.ru он заявил, что ничего про это не слышал. Ранее Telegram-канал «НеМалахов» сообщил, что артистка решила прекратить сотрудничество с Назаровым из-за конфликта с PR-менеджером Яной Богушевской.

Ничего про это не слышал, — сказал Назаров.

Ранее директор МакSим заявил NEWS.ru, что Богушевская предъявила обвинения организаторам гастрольного тура и сообщила, что они пытаются мошенническим способом «нажиться» на исполнительнице. Подобного мнения также придерживаются поклонники певицы. Назаров отметил, что не согласен со словами Богушевской и настаивает на публичном разбирательстве. Директор подчеркнул, что не общается с Богушевской. По его словам, PR-менеджер не имеет отношения к деловой составляющей всех текущих концертов. Сам гастрольный тур перенесли из-за состояния МакSим.

Telegram-канала «НеМалахов» писал, что пиарщица МакSим «выжила» из коллектива ее директора. Из профиля МакSим в социальных сетях пропала информация о директоре, а с его страницы — упоминание об артистке.