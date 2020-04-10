Директор Макsим объяснила странное исчезновение певицы

https://static.news.ru/photo/70ebf1c0-7b3e-11ea-b30d-fa163e074e61_660.jpg Макsим Фото: maksimartist/instagram.com

Менеджер певицы Макsим Маргарита Соколова рассказала, что с артисткой всё в порядке.

Звезда не выходит на связь с журналистами уже несколько месяцев, сообщив накануне своего исчезновения, что на время покинет сцену из-за проблем со здоровьем.

По словам Сокловой, певица не обязана ни перед кем отчитываться, где она находится, она также не намерена давать интервью и участвовать в шоу. Как добавила директор, у её подопечной своя личная жизнь, она продолжает общаться с родными, пишет Teleprogramma.pro.

Сейчас Макsим на самоизоляции в связи с коронавирусом, она не приглашает домой даже своего личного тренера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 9 марта певица выписалась из больницы. В лечебное учреждение она попала в феврале 2020 года из-за проблем со здоровьем Из-за госпитализации артистка отменила ближайшие концерты и ушла в бессрочный отпуск. По предварительным данным, у неё обнаружили проблемы с сосудами.