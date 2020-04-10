Директор Макsим объяснила странное исчезновение певицы

Менеджер певицы Макsим Маргарита Соколова рассказала, что с артисткой всё в порядке.
Звезда не выходит на связь с журналистами уже несколько месяцев, сообщив накануне своего исчезновения, что на время покинет сцену из-за проблем со здоровьем.
По словам Сокловой, певица не обязана ни перед кем отчитываться, где она находится, она также не намерена давать интервью и участвовать в шоу. Как добавила директор, у её подопечной своя личная жизнь, она продолжает общаться с родными,
Сейчас Макsим на самоизоляции в связи с коронавирусом, она не приглашает домой даже своего личного тренера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 9 марта певица выписалась из больницы. В лечебное учреждение она попала в феврале 2020 года из-за проблем со здоровьем Из-за госпитализации артистка отменила ближайшие концерты и ушла в бессрочный отпуск. По предварительным данным, у неё обнаружили проблемы с сосудами.
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