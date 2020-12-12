Директор Лободы объяснила скандал на «Золотом граммофоне» из-за ванны

https://static.news.ru/photo/3991ea8e-3d28-11eb-97de-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: lobodaofficial/instagram.com

Певица Светлана Лобода со скандалом покинула премию «Золотой граммофон», отказавшись от выступления. Директор артистки Нателла Крапивина объяснила, с чем связано такое поведение.

По её словам, Лобода вместе с командой постановщиков две недели готовила сложный акробатический номер для выступления, в котором была задействована ванна в качестве реквизита.

Специально для работы над номером был приглашён Олег Бондарчук. По всей видимости, это не понравилось режиссёру церемонии «Золотой граммофон» Андрею Сычёву. И как оказалось, в его программе в номере для другого артиста тоже была задействована ванна, — рассказала Крапивина KP.RU.

Лобода была совершенно не против этого, но номера поставили один за другим, и организаторы отказались разнести их в программе. Артистка посчитала это непрофессионализмом и удалилась с церемонии.

Мы привыкли держать высокую планку качества и полностью сами финансировали свой номер, чтобы в очередной раз удивить и порадовать наших поклонников. Мы обязательно найдём возможность в самое ближайшее время показать его нашему зрителю, — пояснила директор певицы.

Как писал NEWS.ru, Лобода должна была исполнить песню «Мой». Ванну во время исполнения номера кроме неё планировала использовать артистка Мари Краймбрери. Сообщалось, что Лобода возмутилось тем, что зрители два раза увидят ванну на сцене, и уехала с премии.

Ранее стало известно, что певица Слава (Анастасия Сланевская) не смогла выступить на «Золотом граммофоне» из-за того, что сломала плечо. Перелом оказался со смещениями, и 40-летней артистке должны провести операцию.