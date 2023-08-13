Директор Лады Дэнс сообщил о повторной операции певицы Директор Лады Дэнс заявил, что певице нужна «мимическая неподвижность»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Лада Дэнс

Певица Лада Дэнс, пострадавшая в аварии 5 августа, перенесла повторную операцию, сообщил РЕН ТВ концертный директор артистки Сергей Пудовкин. Он объяснил невозможность самой артистки рассказать о своем состоянии требованием врачей соблюдать мимическую неподвижность.

Сейчас Лада находится в состоянии, которое не позволяет ей общаться, делать видео. Какой-то комментарий — ну это совсем, к сожалению, наверное, не скорая история. Связано это с повторной операцией, связано это с достаточно тонкой и сложной работой лицевой хирургии. Нужна мимическая неподвижность, — пояснил директор.

Пудовкин указал на оптимистичные прогнозы, которые дают в отношении здоровья Лады Дэнс врачи. Певица также смотрит в будущее с положительным настроем, хотя ей вскоре предстоит долгая болезненная реабилитация.

Директор добавил, что Ладе Дэнс всегда был свойствен оптимизм. Даже по дороге в больницу после ДТП певица была уверена в благополучном исходе, пообещав, что они еще потанцуют, рассказал Пудовкин.

Ранее директор артистки говорил, что реабилитация Лады Дэнс займет не менее двух недель. По его словам, медики прилагают все усилия, чтобы ускорить реабилитационный процесс. При этом ранее Пудовкин говорил, что Лада Дэнс испытывает сложности с речью. Певица 5 августа попала в ДТП на Симферопольского шоссе в Подольске. После аварии она не могла передвигаться самостоятельно.