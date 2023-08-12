Директор Лады Дэнс сообщил детали реабилитации певицы Директор Лады Дэнс сообщил, что на реабилитацию певице нужно минимум две недели

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Директор российской певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) Сергей Пудовкин рассказал, что реабилитация артистки займет не менее двух недель, сообщает Lenta.ru. По его словам, медики прилагают все усилия, чтобы ускорить реабилитационный процесс.

Совсем оптимистично пока мы смотреть не можем, но тут только говорить спасибо и доверять врачам, — подчеркнул директор.

Пудовкин считает, что лечение будет сложным, а главное внимание следует уделить лицевой хирургии.

Директор певицы ранее говорил, что Лада Дэнс испытывает сложности с речью. Он также выразил надежду на то, что после нескольких хирургических операций у певицы начнется быстрый реабилитационный процесс.

Лада Дэнс 5 августа попала в ДТП на Симферопольского шоссе в Подольске. После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно. В автомобиль скорой помощи ее занесли на каталке.

Ранее Лада Дэнс, которую после аварии в Подольске госпитализировали в тяжелом состоянии, впервые обратилась к поклонникам в соцсети. Она написала, что ей морально сложно вести активную деятельность в Сети, однако добрые комментарии пользователей поддерживают ее. Певица также пообещала в ближайшее время рассказать о своем состоянии.