Директор Лады Дэнс рассказал о трудностях певицы с речью Директор Лады Дэнс Пудовкин рассказал о трудностях певицы с речью после ДТП

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Директор российской певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал, что после серьезного ДТП артистка испытывает трудности с речью. В разговоре с «Московским комсомольцем» он отметил, что звезда уже идет на поправку, однако есть косметические проблемы, мешающие ей сделать видео обращение.

Сейчас есть косметические проблемы, которые мешают сделать видео обращение. К тому же, есть сложности с речью, но Лада идет на поправку, — сказал Пудовкин.

Он выразил уверенность в том, что после нескольких хирургических манипуляций у артистки начнется быстрый реабилитационный процесс. По словам Пудовкина, медики сделают все возможное для минимизации последствий перенесенной аварии, особенно на лице. Директор Лады Дэнс отметил, что сейчас этому уделяется особое внимание.

Певица попала в аварию 5 августа. По данным Telegram-канала «112», в момент ДТП она находилась в такси. Артистка получила черепно-мозговую травму. С места аварии артистку пришлось госпитализировать на вертолете. Концертный менеджер певицы подтвердил, что после ДТП она находилась в тяжелом состоянии.

Недавно Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Она написала, что ей морально сложно вести активную деятельность в Сети, однако добрые комментарии пользователей поддерживают ее.