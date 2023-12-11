Директор Кудрявцевой рассказал о выписке ведущей из больницы Концертный директор: Кудрявцеву выписали из больницы, она уже вернулась в Москву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Ведущая Лера Кудрявцева была выписана из минской больницы, куда попала накануне, рассказал NEWS.ru ее концертный директор Табриз Шахиди. По его словам, артистка уже прибыла в Москву и чувствует себя намного лучше.

Она благополучно вернулась домой, прилетев на самолете около полудня из Минска. Чувствует себя намного лучше, — пояснил он.

10 декабря сообщалось о госпитализации Кудрявцевой в Белоруссии. Она прилетела в Минск, чтобы выступить на «Песне года». Отмечалось, что врачи диагностировали у нее пневмонию. Артистка жаловалась на сильную слабость и кашель.

В этот же день стало известно, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин попал в больницу в Москве. Его ассистент Станислав Калинкин назвал госпитализацию внеплановой. Сам продюсер пояснил, что врачи ставят ему капельницу и допускают наличие воспаления легких.

Позже Пригожин уточнил, что врачи выявили у него грипп А и пневмонию. По словам продюсера, он мог простыть во время рабочей поездки в Белоруссию. Он добавил, что в Москве многие болеют, поэтому следует быть аккуратным и носить защитные маски.

Ранее появилась информация, что у пианистки Александры Пахмутовой обнаружили COVID-19. Информацию опроверг директор Культурного фонда композитора Евгений Малышко. По его словам, артистка лечится от простудного заболевания. Он уточнил, что Пахмутова не занимается самолечением и сейчас находится под присмотром врачей. Малышко также добавил, что 94-летняя артистка чувствует себя нормально.