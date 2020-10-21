Директор Конкина опровергла слухи про мужа и ребёнка-инвалида в Италии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Концертный директор советского и российского актёра Владимира Конкина — Елена Переслени — опровергла слухи об оставленном в Италии на попечении мужа ребёнка-инвалида.

Я замужем была только один раз. Могу свидетельство о браке показать, заключённом в 1987 году. У меня не только один муж: он первый и последний мой мужчина, — цитирует женщину «Комсомольская правда».

Она отметила, что у неё действительно есть проблемы со здоровьем, пять раз была беременна, однако детей никогда не было. Накануне Владимир Конкин опроверг слухи о романе со своим концертным директором Еленой Переслени. Актёр заявил, что всё это — «неправда».

Поводом послужили разгромные статьи в СМИ, а также вышедшая накануне программа на телеканале «Россия», где гости студии в пух и прах раскритиковали не только Елену, которая якобы разрушила брак Конкина и чуть ли не свела в могилу его жену Аллу, вынужденную терпеть присутствие в доме посторонней женщины, но и звёздного отца погибшей Софии, который, по словам знакомых дочери актёра, практически был «домашним тираном» и никого кроме себя не признавал.

Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко также заявила, что не оставит без внимания эти «фейковые» новости. Юрист заверила, что Переслени и Конкина связывают только профессиональные отношения. Тем более что концертный директор Конкина якобы «счастлива в браке».

Ранее NEWS.ru сообщал, что семья заслуженного артиста России Владимира Конкина установила, кто мог быть убийцей его дочери Софии. Актёр и его близкие уверены, что причиной гибели девушки стал вовсе не несчастный случай.