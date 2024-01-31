Директор Киркорова словил хейт за провокацию в США MK.RU: директора Киркорова Ситника обругали за подглядывание за американками

Газета MK.RU сообщает, что директор Филиппа Киркорова Максим Ситник вместе с певцом уехал в США. По данным издания, он исподтишка снял американку, занимающуюся спортом, за такую «провокацию» подписчики его раскритиковали.

Как пишет MK.RU, Ситник опубликовал в своих соцсетях видео, на котором гражданка США выполняет спортивные упражнения. При этом, уточнила газета, сам директор спрятался за пальмой, чтобы женщина его не заметила. В публикации говорится, что пользователи возмутились некрасивым поступком Ситника. Также, отметило издание, люди выразили мнение, что подобные действия не могут соответствовать уровню директора народного артиста России.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко усомнился в том, что Киркорова и Диму Билана лишат почетных званий после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой и обвинений в неподобающем поведении. По его мнению, отбирать почетные награды стоит у звезд, допустивших антироссийские высказывания и публично унижавших органы власти и народ. Продюсер добавил, что необходимо разделять понятие «неприемлемое поведение» и аккуратно подходить к нему.

До этого музыкант Юрий Лоза заявил, что «короля эстрады развенчали» после участия Киркорова в мероприятии Ивлеевой. Лоза назвал «показухой» все, что делает Киркоров. Он отметил, что не завидует певцу и считает его одиноким человеком.