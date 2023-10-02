Директор Моисеева рассказал об отношении к скандалу с наследством артиста Директор Бориса Моисеева Горох: некогда заниматься скандалом с наследством

Фото: АГН «Москва»

Памятник заслуженному артисту РФ Борису Моисееву

Директор умершего год назад российского шоумена Бориса Моисеева Сергей Горох заявил в беседе с Пятым каналом, что у него нет времени на скандал относительно наследства артиста. По словам Гороха, он занимается подготовкой большого мероприятия к 70-летию певца, в частности, намереваясь выпустить неизданные песни Моисеева, а также устроить выставку его многочисленных костюмов.

У меня огромный склад костюмов, каких-то предметов концертной Бориной деятельности. Я думаю, что мы к 70-летию на следующий год придумаем, <...> как мы это все оформим, — рассказал директор Моисеева.

Он добавил, что пытается сохранить память о Моисееве, в частности, на свои деньги изготовил мемориальную доску на дом в Могилеве, где родился певец, а также установил трехметровый памятник на его могиле на Троекуровском кладбище в Москве.

Горох заявил, что слишком занят этими заботами, чтобы тратить время на разборки относительно многомиллионного наследства Моисеева. Как напоминает издание, шоумен умер от последствий инсульта 27 сентября 2022 года в возрасте 68 лет, оставив завещание о том, что все его имущество и сбережения переходят Сергею Гороху. С этим не согласился брат Моисеева Маркс Толкач, живущий в Канаде. Он заявил, что директор много лет настраивал артиста против семьи, не давая им общаться, что Горох якобы вынудил певца подписать завещание, когда тот уже не понимал, что делает.

Однако, как сообщает издание, большинство друзей Моисеева встали на сторону Сергея Гороха. По их словам, Маркс Толкач долгие годы не общался с братом, а вспомнил о нем, только когда пришло время делить наследство.

Ранее стало известно, что Маркс Толкач заявил об отказе от споров за наследство Моисеева. Он отметил, что не может прилететь в Россию для оформления документов и подозревает, что Сергей Горох «уже все прибрал к рукам».