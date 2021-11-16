Директор Авраама Руссо прокомментировал возможный иск Иосифа Пригожина

Директор певца Авраама Руссо Сергей назвал «только словами» возможный иск продюсера Иосифа Пригожина против музыканта. В беседе с «Москвой 24» он подчеркнул, что сам исполнитель даст комментарий только после того, как продюсер действительно подаст в суд.

Как подаст в суд, тогда Авраам будет комментарии давать. Пока ничего не было, всё только на словах, — отрезал Сергей.

Недавно, в рамках шоу «Секрет на миллион» Авраам Руссо намекнул ведущей Валерии Кудрявцевой, что Иосиф Пригожин был заинтересован в покушении на его жизнь в 2006 году. Тогда неизвестные обстреляли автомобиль музыканта из автомата, певца госпитализировали с пулевыми ранениями в бедро и колено.

Пригожин, в свою очередь, опроверг все обвинения и заявил, что подаст на Руссо в суд за клевету. По словам продюсера, у него не было никакого мотива вредить музыканту, так как он работал в качестве приглашённого менеджера.

Ранее Лера Кудрявцева в беседе с NEWS.ru заявила, что не готова выступать посредником в примирении Руссо и Пригожина. По её словам, создатели передачи «не в ответе за то, что говорят герои».