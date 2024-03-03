«Понимаю, что все»: Дина Саева пробила голову большим ножом Блогер Дина Саева рассказала, как в детстве пробила голову большим ножом

Фото: Социальные сети

Дина Саева

Российский тиктокер Дина Саева рассказала в интервью Лауре Джугелии для ее YouTube-шоу жуткую историю появления шрама на голове. По словам блогера, это произошло в возрасте 7–8 лет, когда она большим ножом повредила себе кожу над лицом.

Я беру тесто для самсы и пытаюсь его нарезать. Я его начинаю смешивать, беру нож, он большой, как топор. Я его ставлю, беру это тесто, перекатываю. Я стою так с ножом и начинаю его резать, не получается. Я начинаю его тянуть, и в какой-то момент понимаю, что все. Тесто начинает резаться, и я себе — бам вот так вот (ударила по голове. — NEWS.ru). У меня образовался вот этот шрам, — призналась Саева.

Ранее в Сети появился видеозапись, как рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) избил блогера Юрия Хованского. Инцидент произошел во время концерта артиста в Сербии. Перед началом выступления на сцену поднялся Хованский и обратился к зрителям, употребив нецензурную лексику, после чего Моргенштерн набросился на него с кулаками.

Продюсер Павел Рудченко считает, что Хованский пришел на концерт Моргенштерна из-за желания привлечь внимание к своей персоне. При этом он подчеркнул, что российским зрителям неинтересно наблюдать за этими знаменитостями. По словам Рудченко, для рэпера и блогера неважно, какой будет пиар — черный или обычный.