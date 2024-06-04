Дина Корзун поделилась подробностями жизни дочерей в России Актриса Корзун заявила, что ее дочери хорошо себя чувствуют в России

Звезда фильма Валерия Тодоровского «Страна глухих» Дина Корзун в эфире программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия» рассказала о жизни своих дочерей в России. Актриса вернулась на родину три года назад. По ее словам, дочки чувствуют себя хорошо.

Нас хорошо приняли в школе, с большой любовью и уважением к моим девочкам отнеслись учителя… Дети-одноклассники тоже хорошо отнеслись к моим девчонкам. Всякое бывает, потому что это подростковый возраст, но девчонки раскрываются, — заявила актриса.

Корзун в период пандемии отправилась из Европы в Россию, где театры работали, хоть и с ограничениями. Актриса призналась, что с благодарностью отнеслась ко всем возможностям. Вся ее семья оказалась в Москве. Корзун начала репетировать спектакль.

Также актриса указала на массу возможностей для всестороннего развития детей в России. Корзун подчеркнула, она любит все, что можно получить в российской культуре.

Актриса вспомнила, как тяжело ей когда-то дался отъезд в Лондон. Звезде пришлось сделать выбор в пользу семьи, отказавшись от карьеры.

Ранее актриса Софья Каштанова рассказала, что ее дети растут на две страны. Сын знаменитости планирует стать полицейским. По словам актрисы, это единственная причина, которая мотивирует его ходить в детский сад.