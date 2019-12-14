https://static.news.ru/photo/d3bc7ab2-1e3d-11ea-8740-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Дима Билан испытывал проблемы с алкоголем. Тяга к спиртному проявилась у артиста на фоне личной трагедии — у его избранницы дважды случались выкидыши. Он рассказал об этом в интервью YouTube-шоу «А поговорить?».

Билан сообщил, что когда-то раньше он встречался с девушкой, от которой у него должны были родиться двое детей. Влюблённая пара до этого расставалась примерно на год, но потом они встретились и решили попробовать перевести свои отношения на новый уровень.

В первый раз выкидыш случился на третьем месяце беременности. Вторая попытка также закончилась трагически.

Билан крайне тяжело переживал случившееся, хотя и пытался в первую очередь оказывать поддержку возлюбленной.

Про то, что испытываешь ты, никто не переживает. Все думают: «А мужик, что с него взять...» А внутри всё горит, пожар, ты сходишь с ума. Начинаешь пить, и открывается ящик Пандоры. Ты просто начинаешь пить, — поделился певец.

Ранее NEWS.ru писал, что Билан, комментируя своё скандальное выступление в Самаре, обвинил в случившемся алкоголь и тех, кто сделал нарезки из его концерта.