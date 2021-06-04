Дима Билан стал «крёстным» дальневосточного леопарда

Приморский национальный парк «Земля леопарда» вручил сертификат хранителя дальневосточного леопарда российскому певцу Диме Билану, говорится на официальном сайте учреждения. Обладатели документа становятся своеобразными «крёстными» редких кошек.
Они
Исполнитель подарил имя Виктор пятнистому обитателю парка под номером Leo 168M. Ему около четырёх лет. Он живёт в долине реки Цукановка рядом с российско-китайской границей. Передвижения особи отслеживают несколько фотоловушек. Снимки говорят о прекрасной форме Виктора. Билан будет регулярно получать новые факты о его жизни.
Меня потрясло и очень порадовало предложение стать хранителем леопарда. В последнее время в моей жизни появилось много кошек. Я стал помогать им, а в некоторых случаях даже спасать их, — приводит слова Билана пресс-служба парка.
Накануне Билан опубликовал на личной странице в Instagram пародию на известное видео с публицистом Евгением Понасенковым, которого в Сети называют «маэстро». Певец прогуливается около дома под ту же музыку — хит британца Джей Шона Ride It. Клип с Понасенковым стал мемом в TikTok — юзеры представляли, что блогер пропускает учёбу или работу и не волнуется по поводу опоздания на встречу.
Ранее сообщалось, что российский певец Дима Билан в Instagram отреагировал на госпитализацию Ольги Бузовой. В комментариях под постом звезды он поддержал коллегу по шоу-бизнесу и посоветовал ей идти только вперёд.