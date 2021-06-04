Дима Билан стал «крёстным» дальневосточного леопарда

https://static.news.ru/photo/f8751028-c50b-11eb-8b7e-96000091f725_660.jpg Фото: bilanofficial/instagam.com

Приморский национальный парк «Земля леопарда» вручил сертификат хранителя дальневосточного леопарда российскому певцу Диме Билану, говорится на официальном сайте учреждения. Обладатели документа становятся своеобразными «крёстными» редких кошек.

Они участвуют в благотворительности и акциях по охране природы. Среди «опекунов» хищников голливудская звезда Памела Андерсон, актёр Стивен Сигал и другие известные персоны.

Исполнитель подарил имя Виктор пятнистому обитателю парка под номером Leo 168M. Ему около четырёх лет. Он живёт в долине реки Цукановка рядом с российско-китайской границей. Передвижения особи отслеживают несколько фотоловушек. Снимки говорят о прекрасной форме Виктора. Билан будет регулярно получать новые факты о его жизни.

Меня потрясло и очень порадовало предложение стать хранителем леопарда. В последнее время в моей жизни появилось много кошек. Я стал помогать им, а в некоторых случаях даже спасать их, — приводит слова Билана пресс-служба парка.

Накануне Билан опубликовал на личной странице в Instagram пародию на известное видео с публицистом Евгением Понасенковым, которого в Сети называют «маэстро». Певец прогуливается около дома под ту же музыку — хит британца Джей Шона Ride It. Клип с Понасенковым стал мемом в TikTok — юзеры представляли, что блогер пропускает учёбу или работу и не волнуется по поводу опоздания на встречу.

Ранее сообщалось, что российский певец Дима Билан в Instagram отреагировал на госпитализацию Ольги Бузовой. В комментариях под постом звезды он поддержал коллегу по шоу-бизнесу и посоветовал ей идти только вперёд.