https://static.news.ru/photo/4f20d786-1dd8-11ea-8c18-fa163e074e61_660.jpg Фото: bilanofficial/instagram.com

Российский певец Дима Билан, комментируя своё скандальное выступление в Самаре, обвинил в случившемся в алкоголь и тех, кто сделал нарезки из его концерта.

Во всём виновата нарезка. Потом я посмотрел целиком и понял — всё очень даже ничего. Но я в тот момент чувствовал себя самым красивым и сексуальным, — заявил артист в программе «А поговорить?».

По его словам, он понял всё только после приезда в Москву, когда на него обрушился шквал критики со стороны жителей Самары. Кроме того, музыкант признался, что подарил детскую площадку городу, потому что боялся навредить своей репутации.

Ранее News.ru писал, что Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на Дне города. Артист подозрительно озирался по сторонам, не попадал в ноты и совершал странные телодвижения. Видео его выступления появилось на YouTube. Гости мероприятия решили, что их кумир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.