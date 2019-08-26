https://static.news.ru/photo/be2ad2f8-c80b-11e9-83e9-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан и Яна Рудковская Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Певец Дима Билан трогательно признался в любви к своему продюсеру Яне Рудковской. Артист посвятил ей пост в Instagram , отметив, что Рудковская стала для него идеалом настоящей женщины.

Она умеет быть понятной и непонятной , близкой и далёкой, искренней и очень загадочной — одним словом — настоящая женщина ! 15 лет скандалов и непонимания, любви и доверия — люблю тебя, дорогая, — написал певец.

Билан отметил, что за время знакомства они вынесли из своего общения главное — умение дорожить дружбой. Поклонники звезды в комментариях заметили, что певцу очень повезло с продюсером, однако нашлись и те, кто заподозрил в сообщении артиста романтический подтекст.

Ранее News.ru писал, что интимное фото Билана вызвало ажиотаж в Сети. Певец опубликовал снимок в трусах. При этом пользователи Сети заподозрили исполнителя в использовании пуш-ап.