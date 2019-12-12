https://static.news.ru/photo/c53c06bc-1ce2-11ea-9850-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: bilanofficial/instagram.com

Российский певец Дима Билан признался, что у него был мимолётный роман с продюсером Яной Рудковской.

По словам исполнителя, он начинает дружить с девушками после какой-то романтической истории. Билан, говоря о романе со своим наставником, отметил, что думал, почему у них не сложились отношения и он её упустил.

Яну бог миловал, я думаю, — заключил он.

Музыкант считает, что у него своя дорога — «сложная, тернистая, со своими проблемами», передаёт KP.RU.

Как писал NEWS.ru, Билан сорвался на журналистов после очередной попытки расспросить его о личной жизни. У артиста напрямую поинтересовались, с кем он делит постель.