Российский певец Дима Билан признался, что у него был мимолётный роман с продюсером Яной Рудковской.
По словам исполнителя, он начинает дружить с девушками после какой-то романтической истории. Билан, говоря о романе со своим наставником, отметил, что думал, почему у них не сложились отношения и он её упустил.
Яну бог миловал, я думаю, — заключил он.
Музыкант считает, что у него своя дорога — «сложная, тернистая, со своими проблемами»,
Как писал NEWS.ru, Билан сорвался на журналистов после очередной попытки расспросить его о личной жизни. У артиста напрямую поинтересовались, с кем он делит постель.
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