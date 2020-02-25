https://static.news.ru/photo/a0171898-57c7-11ea-aade-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Дима Билан вынужден был обратиться к врачам из-за ухудшения самочувствия. Концерт, который должен был состояться во вторник, 25 февраля, в Кирове, он перенёс на 23 марта.

В ближайшие три дня певец намерен восстанавливать своё здоровье.

Накануне Билан выступил в Ижевске, после концерта он признался, что последние несколько дней превозмогает боль и ситуация уже выходит из-под контроля. Своё видеообращение к поклонникам певец опубликовал в Instagram.

Впереди очень много суперпроектов, у меня плотный график без единого выходного, и мне необходимо хотя бы один день посвятить себе, чтобы ситуация не стала хуже, — приводит слова певца StarHit.

На мартовском концерте в Кирове Билан пообещал своим поклонникам устроить сюрприз.

Как писал NEWS.ru, Билан рассказал о проблемах с алкоголем, начавшихся после двух выкидышей у своей избранницы. В первый раз выкидыш случился на третьем месяце беременности. Вторая попытка также закончилась трагически. Музыкант крайне тяжело переживал случившееся, хотя и пытался в первую очередь оказывать поддержку возлюбленной.