Российский певец Дима Билан заявил, что стал добровольным лесным пожарным, и отправился тушить торфяники в сгоревшем лесу. Об этом исполнитель написал в своём Instagram.
По его словам, он в течение двух месяцев планировал эту «вылазку», консультируясь с организацией Greenpeace.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вчера я поехал в сгоревший лес тушить торфяники, как добровольный лесной пожарный! Вылазка эта планировалась достаточно давно, уже как месяца 2, находясь в переписке и потом после встречи с @greenpeaceru был выбран маршрут, который важно пройти, чтобы остатки леса не начали гореть снова! Это для меня был колоссальный опыт, быть может не последний, но то, что я вдохновлён этими людьми и их силой воли, они конечно скромны и не выпячивают себя, дескать «мы спасаем мир», они просто делают, работают, создают бригады по всей стране, обучают того, кто хочет быть полезным физически или копеечкой ( последнее считаю тоже важным), но самое главное, о чем сокрушаются эти люди, говоря о пожарах, что люди сами жгут *свой дом* лес, об этом они опечалены сильно! Скромные, но такие сильные люди! Я же только от одного дня тушения торфяника не могу поднять рук и спину разогнуть - такая приятная боль! Да, я понимаю, что это капля в море, но капля, а сколько нас таких капель может быть, если предотвращать или помогать в данном случае @greenpeaceru ! #добровольныелесныепожарные #greenpeace #димабилан #билан #биланперезагрузка
Певец выразил восхищение людьми, занимающимися тушением пожаров. По его словам, они вдохновляют его своей силой духа, сопереживанием общей проблеме и скромностью.
Скромные, но такие сильные люди! Я же только от одного дня тушения торфяника не могу поднять рук и спину разогнуть — такая приятная боль! — написал артист.
Ранее News.ru писал, что большинство российских граждан (83%) беспокоятся из-за ситуации с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные