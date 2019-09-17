https://static.news.ru/photo/412dd766-d939-11e9-9a7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Дима Билан заявил, что стал добровольным лесным пожарным, и отправился тушить торфяники в сгоревшем лесу. Об этом исполнитель написал в своём Instagram.

По его словам, он в течение двух месяцев планировал эту «вылазку», консультируясь с организацией Greenpeace.

Певец выразил восхищение людьми, занимающимися тушением пожаров. По его словам, они вдохновляют его своей силой духа, сопереживанием общей проблеме и скромностью.

Скромные, но такие сильные люди! Я же только от одного дня тушения торфяника не могу поднять рук и спину разогнуть — такая приятная боль! — написал артист.