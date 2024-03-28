Диктор Шатилова назвала главное отличие Вайкуле от советских звезд Диктор Шатилова: Лайма Вайкуле представляла «ближнюю заграницу» в СССР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Шатилова

В советские времена Прибалтика воспринималась как ближняя заграница, и к Лайме Вайкуле относились как к представительнице западной культуры, рассказала NEWS.ru диктор Анна Шатилова. Она добавила, что в Вайкуле привлекала ее манера исполнения, прибалтийский акцент и элегантность.

В те советские времена Прибалтика, и в частности Юрмала, воспринимались как заграница. Когда мы приезжали туда, мы ходили в магазины и покупали какие-то интересные вещи, которых в Москве было не найти, там все было немного другое. И Лайма для нас была представительницей этой «ближней заграницы», — сказала Шатилова.

Диктор отметила, что Вайкуле всегда была элегантно одета, хорошо причесана, в ней привлекала ее манера петь, подача материала и акцент. Шатилова напомнила, что Вайкуле стала первой артисткой, кто появлялся на сцене в мужских костюмах и платьях с декольте: в то время это было откровенно и «по-западному».

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник «сделали» в конце 80-х певицу Лайму Вайкуле назло Пугачевой, с которой поссорились. Для этого они сочинили для Вайкуле несколько сильных хитов. Он пояснил, что они были лучшими авторами в Советском Союзе, и поэтому успех начинающей певицы Лаймы Вайкуле был ожидаем.