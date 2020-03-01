Институт питания РАН похвалил диету Надежды Бабкиной, благодаря которой она резко похудела. Певица сумела сбросить 22 кг.
На самом деле диету ей подсказала актриса Нонна Гришаева, призналась Бабкина. Секрет заключается в том, что в течение восьми часов можно есть и пить что угодно и в любых количествах, а в следующие 16 часов вообще ничего нельзя есть, рассказала артистка в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
В эти 16 часов разрешается пить воду или чай без сахара. Правильность и полезность такого режима одобрили в Институте питания, назвав диету классической.
Мы это используем очень широко, рекомендуем для всех людей, потому что наш желудочно-кишечный тракт должен отдыхать, нельзя его постоянно нагружать. Восемь, максимум десять часов в течение суток отводится на то, чтобы принимать пищу, — цитирует ведущего научного сотрудника Института Ольгу Григорьян «Говорит Москва».
Специалист объяснила благотворность такого чередования физиологией и добавила, что пользоваться этой диетой можно, но только «без фанатизма». Запрещена такая диета диабетикам и людям с другими серьёзными проблемами со здоровьем.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Степаненко рассказала, как смогла сбросить вес со 110 кг до 68 кг, питаясь колбасой и пирожками. Весь секрет актриса объяснила дробным питанием