https://static.news.ru/photo/4fc722cc-5c25-11ea-9dbf-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Институт питания РАН похвалил диету Надежды Бабкиной, благодаря которой она резко похудела. Певица сумела сбросить 22 кг.

На самом деле диету ей подсказала актриса Нонна Гришаева, призналась Бабкина. Секрет заключается в том, что в течение восьми часов можно есть и пить что угодно и в любых количествах, а в следующие 16 часов вообще ничего нельзя есть, рассказала артистка в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ .

В эти 16 часов разрешается пить воду или чай без сахара. Правильность и полезность такого режима одобрили в Институте питания, назвав диету классической.

Мы это используем очень широко, рекомендуем для всех людей, потому что наш желудочно-кишечный тракт должен отдыхать, нельзя его постоянно нагружать. Восемь, максимум десять часов в течение суток отводится на то, чтобы принимать пищу, — цитирует ведущего научного сотрудника Института Ольгу Григорьян «Говорит Москва».

Специалист объяснила благотворность такого чередования физиологией и добавила, что пользоваться этой диетой можно, но только «без фанатизма». Запрещена такая диета диабетикам и людям с другими серьёзными проблемами со здоровьем.

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