Диетолог усомнилась в правдивости слов Пенкина о похудении

Музыкант Сергей Пенкин вряд ли смог бы похудеть на 24 килограмма за три недели с помощью диет, учитывая то, что за такой короткий срок сбалансированное питание даже с соответствующими процедурами поможет скинуть только 8-10 килограмм, заявила диетолог Марият Мухина. Скорее всего, певец решил такими заявлениями замаскировать реальный способ своего похудения — бариатрическую операцию, передаёт «Слово и Дело».

Мне кажется, что рассказы об этой диете в случае Пенкина — просто прикрытие. Конечно, Алла Борисовна уже давно рассказывает о пользе отказа от соли для фигуры, возможно, певец решил этим трендом замаскировать реальный способ своего похудения. Думаю, это бариатрическая операция, потому что такие результаты дает шунтирование в первые три-четыре недели, — пояснила Мухина.

По её мнению, Пенкин действительно стал следить за своим питанием, но не для того, чтобы сбросить лишний вес, а чтобы поддерживать фигуру после операции. В качестве аргумента своей позиции, Мухина заявила, что даже при наличии лечебных процедур, исключительно на сбалансированном питании музыкант мог сбросить только 8-10 килограмм.

Если хирургического вмешательства не было, речь идёт действительно о лечебном голодании на воде под присмотром специалистов, мониторная очистка кишечника полным детоксом с процедурами, — подчеркнула Мухина.

Ранее диетолог Зоя Богданова объяснила, почему люди зимой часто переедают. По её мнению, всему виной — недостаток телесного контакта, депрессия и холод.